مجلس أمن إقليم كردستان يعلن اعتقال مساعد كبير لزعيم تنظيم الدولة الإسلامية السابق

أعلن مجلس أمن إقليم كردستان إلقاء القبض على سقراط خليل اليد اليمنى لزعيم تنظيم الدولة الإسلامية السابق أبو بكر البغدادي.



وقال المجلس في بيان: "الإرهابي الكبير الذي يدعى سقراط خليل والمعروف باسم ‭'‬عبدالله تفخيخ‭'‬ كان شخصا قريبا وموثوقا جدا من قبل زعيم داعش (تنظيم الدولة الإسلامية)".



وجاء في البيان: "أظهرت اعترافات الإرهابي أنه وبعد قضاء خمس سنوات في تركيا، عاد إلى إقليم كوردستان بجواز سفر مزور، وألقي القبض عليه فورا داخل أحد مناطق الإقليم".



وتابع: "عمل سقراط خليل عند انضمامه لصفوف داعش في مجال التفخيخ وكلفه البغدادي بمهمات إرهابية عديدة، وأسند إليه دور بارز في مهمة السيطرة على مدينة الموصل، وشارك في أغلبية معارك التنظيم ضد القوات العراقية والبيشمركة".