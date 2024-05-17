الجيش الإسرائيلي: مقاتلة تنفذ غارة في منطقة جنين بالضفة الغربية

"اغتيال" مدير أحد السجون الرئيسية في كولومبيا

"اغتيال" مدير أحد السجون الرئيسية في كولومبيا

إسقاط طائرة أميركية من طراز إم.كيو 9 مساء أمس في محافظة مأرب