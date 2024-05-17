وزارة الصحة الفلسطينية: مقتل شخص في ضربة جوية إسرائيلية على جنين بالضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن شخصا قتل في ضربة جوية إسرائيلية على جنين بالضفة الغربية في وقت متأخر من اليوم الجمعة.



وقالت الوزارة في بيان إن شخصين أصيبا أيضا ووصفت حالتيهما بالمستقرة.