الزعيم الكوري الشمالي أشرف على اختبار لصاروخ باليستي تكتيكي بتكنولوجيا توجيه جديدة

أعلنت وكالة الأنباء المركزية الكورية‭ ‬أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون أشرف على اختبار صاروخ باليستي تكتيكي بتكنولوجيا توجيه جديدة‭‭ ‬‬يوم الجمعة.



وكان جيش كوريا الجنوبية قد قال إن كوريا الشمالية أطلقت عددا من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى صوب البحر قبالة ساحلها الشرقي يوم الجمعة.