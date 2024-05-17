تقرير: مسؤولان أميركيان أجريا محادثات غير مباشرة مع إيران لتجنب التصعيد بالمنطقة

أفاد موقع أكسيوس بأن اثنين من كبار المسؤولين في إدارة بايدن عقدا محادثات غير مباشرة مع مسؤولين إيرانيين هذا الأسبوع في محاولة لتجنب تصعيد الهجمات بالمنطقة.



وأشار الموقع إلى أن هذه المناقشات تمثل أول جولة محادثات بين الولايات المتحدة وإيران منذ كانون الثاني.