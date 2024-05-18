زيلينسكي لفرانس برس: أوكرانيا ليس لديها سوى ربع الوسائل الدفاعية الجوية التي تحتاجها

أكّد الرئيس الأوكرانيّ فولوديمير زيلينسكي أنّ أوكرانيا ليس لديها سوى ربع أنظمة الدفاع الجوّي التي تحتاجها.

ولفت، في مقابلة حصريّة مع وكالة فرانس برس، إلى أنّ كييف تحتاج أيضًا 120 إلى 130 طائرة مقاتلة من طراز إف-16 لمواجهة القوّة الجوّية الروسيّة.

وأوضح زيلينسكي "اليوم، لدينا 25% ممّا نحتاجه للدفاع عن أوكرانيا، أنا أتحدّث عن أنظمة الدفاع الجوّي" وبخاصّة أنظمة باتريوت الأميركيّة، مشيرا إلى أنّ بلاده تحتاج "120 إلى 130" طائرة مقاتلة من طراز إف-16 أو غيرها من الطائرات الحديثة "حتى لا يكون لروسيا تفوّق في الجوّ".