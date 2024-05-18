الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

زيلينسكي لفرانس برس: أوكرانيا ليس لديها سوى ربع الوسائل الدفاعية الجوية التي تحتاجها

أخبار دولية
2024-05-18 | 00:30
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
زيلينسكي لفرانس برس: أوكرانيا ليس لديها سوى ربع الوسائل الدفاعية الجوية التي تحتاجها
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
زيلينسكي لفرانس برس: أوكرانيا ليس لديها سوى ربع الوسائل الدفاعية الجوية التي تحتاجها

أكّد الرئيس الأوكرانيّ فولوديمير زيلينسكي أنّ أوكرانيا ليس لديها سوى ربع أنظمة الدفاع الجوّي التي تحتاجها.

 

ولفت، في مقابلة حصريّة مع وكالة فرانس برس، إلى أنّ كييف تحتاج أيضًا 120 إلى 130 طائرة مقاتلة من طراز إف-16 لمواجهة القوّة الجوّية الروسيّة.

     

وأوضح زيلينسكي "اليوم، لدينا 25% ممّا نحتاجه للدفاع عن أوكرانيا، أنا أتحدّث عن أنظمة الدفاع الجوّي" وبخاصّة أنظمة باتريوت الأميركيّة، مشيرا إلى أنّ بلاده تحتاج "120 إلى 130" طائرة مقاتلة من طراز إف-16 أو غيرها من الطائرات الحديثة "حتى لا يكون لروسيا تفوّق في الجوّ".

 

وقال: "هل يمكننا الحصول على ثلاثة (مليارات) من أجل حيازة نظامين (باتريوت) لمنطقة خاركيف، وهكذا لن تسقط قنابل على رؤوس جنودنا؟". 

     

أمّا بالنسبة إلى الطائرات المقاتلة من طراز إف-16 والتي من المقرّر أن يصل بعضها إلى أوكرانيا هذا الصيف بمجرّد انتهاء تدريب الطيارين، فإنّ زيلينسكي يدعو إلى تسليم بلاده عددا أكبر منها، خصوصا أنّ أوكرانيا حدّدت لنفسها هدف استعادة السيطرة على أجوائها هذا العام

آخر الأخبار

أخبار دولية

لفرانس

أوكرانيا

لديها

الوسائل

الدفاعية

الجوية

تحتاجها

LBCI التالي
إصابة ناقلة نفط بصاروخ قبالة سواحل اليمن
تقرير: مسؤولان أميركيان أجريا محادثات غير مباشرة مع إيران لتجنب التصعيد بالمنطقة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2024-04-16

زيلينسكي: روسيا تمكنت من تدمير محطة كهرباء رئيسية بسبب نفاد الصواريخ الدفاعية لأوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
2024-05-14

بلينكن يؤكد لزيلينسكي أن المساعدات العسكرية الأميركية "في طريقها" إلى أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
2024-05-10

زيلينسكي: أوكرانيا تأهبت لهجوم روسي على خاركيف

LBCI
أخبار دولية
2024-05-02

زيلينسكي: روسيا استهدفت أوكرانيا بمئات الصواريخ والمسيرات وآلاف القنابل في نيسان

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
03:29

موجة جديدة من الأمطار الغزيرة والسيول في أفغانستان

LBCI
أخبار دولية
03:29

إجلاء نحو 10 آلاف شخص في منطقة خاركيف

LBCI
أخبار دولية
03:23

13 جريحاً في تصادم قطارين في العاصمة الصربية

LBCI
أخبار دولية
03:04

مقتل قيادي في الجهاد الإسلاميّ بغارة إسرائيلية في مخيم جنين

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
موضة وجمال
07:40

لن تصدّقوا النتيجة... من هو "الرجل الأكثر جاذبية" في بريطانيا؟

LBCI
أخبار دولية
2024-04-11

استقالة رئيس الوزراء الكوري الجنوبي وعدد من المسؤولين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-04-07

الرئيس القبرصي في بيروت لاقناع لبنان باقفال بحره أمام هجرة السوريين الى جزيرته

LBCI
أمن وقضاء
2024-02-27

زينة غادرت منزل ذويها ولم تَعُد... هل من يعرف عنها شيئًا؟

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:58

إسرائيل تدافع عن الضرورة العسكرية لهجومها على قطاع غزة أمام محكمة العدل الدولية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

الإتحاد اللبناني لكرة السلة يمنح الجيل الجديد الفرصة لاكتساب الخبرات عبر بطولات عديدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

لفتة من مؤسسة "تكريم" تجاه البروفسور الراحل روبير صاصي في موناكو وتكريم شخصيات إستثنائية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

بوتين وشي يضعان الغرب أمام مفترق من التساؤل…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

تداعيات النزوح الإقتصادية والإجتماعية والديموغرافية بالأرقام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

أجهزة الأمن الإسرائيلية أوصت بإنهاء الحرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

جديد خطة قوى الأمن في بيروت وضواحيها: مخالفات عدم تسديد الميكانيك بالمئات... وهذا ما عليكم فعله!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

دوما: بلدة نموذجية بإقتصادها وإنمائها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

"مشوار رايحين مشوار" إلى دوما التي تحتفل بلقب أجمل البلدات السياحية حول العالم

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
13:16

مذكرة بتمديد مهلة قبول طلبات الترشيح للامتحانات الرسمية

LBCI
منوعات
08:13

سمعوا صرخاته من تحت الأرض... دُفن حيًا لـ4 أيام وهكذا خلصوه: جريمة قتل انكشفت وهذا مصير المدفون! (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
06:15

وزارة السياحة تطلق الحملة السياحية الصيفية: "مشوار رايحين مشوار"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

جديد خطة قوى الأمن في بيروت وضواحيها: مخالفات عدم تسديد الميكانيك بالمئات... وهذا ما عليكم فعله!

LBCI
صحة وتغذية
15:00

بذور اليقطين... تعرّفوا على فوائدها الصحية المذهلة للجسم!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

أجهزة الأمن الإسرائيلية أوصت بإنهاء الحرب

LBCI
اخبار البرامج
14:00

"قلب بيي كلّو حب ومحبة"... نجل الراحل إيلي صنيفر يتحدث عن مرض والده وتدهور حالته الصحية! (فيديو)

LBCI
اسرار
23:30

أسرار الصحف المحلية ١٨-٥-٢٠٢٤

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More