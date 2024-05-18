حكم بحبس مهاجم زوج نانسي بيلوسي ثلاثين عامًا

صدر حكم بالسجن ثلاثين عامًا في حق رجل هاجم زوج رئيسة مجلس النواب الأميركيّ السابقة نانسي بيلوسي بمطرقة.
ودين ديفيد ديباب العام الماضي بالاعتداء الذي أدى إلى إصابة بول بيلوسي بكسر في جمجمته وأيضًا بمحاولة خطف نانسي بيلوسي.
وكانت الديموقراطية نانسي بيلوسي، في وقت الاعتداء في تشرين الأول 2022، هدفًا منتظمًا لنظريات المؤامرة اليمينية المتطرفة.
وكان الادعاء طلب حبس ديباب أربعين عامًا.
وطلبت نانسي بيلوسي، قبل جلسة، من القاضي فرض عقوبة "طويلة جدًا" على منفذ هذا الهجوم "الذي كانت له آثار مدمرة على ثلاثة أجيال" من عائلتها.
وروى الرجل البالغ من العمر 43 عامًا، وهو يبكي أحيانًا، كيف أصبح مستمعًا متحمسًا لليمين المتطرف عبر البودكاست.