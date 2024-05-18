حكم بحبس مهاجم زوج نانسي بيلوسي ثلاثين عامًا

صدر حكم بالسجن ثلاثين عامًا في حق رجل هاجم زوج رئيسة مجلس النواب الأميركيّ السابقة نانسي بيلوسي بمطرقة.

ودين ديفيد ديباب العام الماضي بالاعتداء الذي أدى إلى إصابة بول بيلوسي بكسر في جمجمته وأيضًا بمحاولة خطف نانسي بيلوسي.

وكانت الديموقراطية نانسي بيلوسي، في وقت الاعتداء في تشرين الأول 2022، هدفًا منتظمًا لنظريات المؤامرة اليمينية المتطرفة.

وكان الادعاء طلب حبس ديباب أربعين عامًا.