الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بوتين يلمح إلى أنّه لن يلتزم بهدنة أولمبية وسيواصل المعارك في أوكرانيا

أخبار دولية
2024-05-18 | 00:49
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بوتين يلمح إلى أنّه لن يلتزم بهدنة أولمبية وسيواصل المعارك في أوكرانيا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
بوتين يلمح إلى أنّه لن يلتزم بهدنة أولمبية وسيواصل المعارك في أوكرانيا

ألمح الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين إلى أنّه لن يلتزم بهدنة أولمبية وسيواصل المعارك في أوكرانيا، خلال أولمبياد باريس، خلافًا لرغبة نظيره الفرنسيّ إيمانويل ماكرون.

     

وقال بوتين للصحافة الروسية، في ختام زيارة للصين استمرت يومين، إنّ هذه المبادئ الأولمبية، بما في ذلك الهدنة الأولمبية، عادلة جدًا، لكن قلة من الدول احترمتها عبر التاريخ، باستثناء اليونان القديمة. 

     

ثم ألمح الزعيم الروسي إلى أنه نظرًا لاستبعاد روسيا من ألعاب باريس بسبب غزوها أوكرانيا، فإنه ليس عليها الامتثال لمبادئ اللجنة الأولمبية الدولية.

     

ولفت إلى أنّ المسؤولون الرياضيون الدوليون ينتهكون مبادئ الميثاق الأولمبيّ، في ما يتعلق بروسيا، من خلال منع رياضييها من المشاركة في الألعاب الأولمبية تحت علمهم ونشيدهم الوطنيّ، “لكنهم يريدون منا الامتثال للقواعد التي يفرضونها علينا".

          

 

آخر الأخبار

أخبار دولية

يلتزم

بهدنة

أولمبية

وسيواصل

المعارك

أوكرانيا

LBCI التالي
فيضانات وإجلاء المئات من الأشخاص في جنوب غرب ألمانيا
حكم بحبس مهاجم زوج نانسي بيلوسي ثلاثين عامًا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2024-05-15

بوتين يحيي تقدم القوات الروسية "على كل الجبهات" في أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
2024-05-15

روسيا تؤكد سيطرتها على بلدة روبوتينه الاستراتيجية في جنوب أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
2024-05-06

بوتين يأمر بإجراء مناورات نووية بمشاركة قوات منتشرة قرب أوكرانيا

LBCI
آخر الأخبار
2024-05-06

بوتين يأمر بإجراء مناورات نووية بمشاركة قوات منتشرة قرب أوكرانيا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
03:29

موجة جديدة من الأمطار الغزيرة والسيول في أفغانستان

LBCI
أخبار دولية
03:29

إجلاء نحو 10 آلاف شخص في منطقة خاركيف

LBCI
أخبار دولية
03:23

13 جريحاً في تصادم قطارين في العاصمة الصربية

LBCI
أخبار دولية
03:04

مقتل قيادي في الجهاد الإسلاميّ بغارة إسرائيلية في مخيم جنين

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
موضة وجمال
07:40

لن تصدّقوا النتيجة... من هو "الرجل الأكثر جاذبية" في بريطانيا؟

LBCI
أخبار دولية
2024-04-11

استقالة رئيس الوزراء الكوري الجنوبي وعدد من المسؤولين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-04-07

الرئيس القبرصي في بيروت لاقناع لبنان باقفال بحره أمام هجرة السوريين الى جزيرته

LBCI
أمن وقضاء
2024-02-27

زينة غادرت منزل ذويها ولم تَعُد... هل من يعرف عنها شيئًا؟

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:58

إسرائيل تدافع عن الضرورة العسكرية لهجومها على قطاع غزة أمام محكمة العدل الدولية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

الإتحاد اللبناني لكرة السلة يمنح الجيل الجديد الفرصة لاكتساب الخبرات عبر بطولات عديدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

لفتة من مؤسسة "تكريم" تجاه البروفسور الراحل روبير صاصي في موناكو وتكريم شخصيات إستثنائية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

بوتين وشي يضعان الغرب أمام مفترق من التساؤل…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

تداعيات النزوح الإقتصادية والإجتماعية والديموغرافية بالأرقام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

أجهزة الأمن الإسرائيلية أوصت بإنهاء الحرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

جديد خطة قوى الأمن في بيروت وضواحيها: مخالفات عدم تسديد الميكانيك بالمئات... وهذا ما عليكم فعله!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

دوما: بلدة نموذجية بإقتصادها وإنمائها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

"مشوار رايحين مشوار" إلى دوما التي تحتفل بلقب أجمل البلدات السياحية حول العالم

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
13:16

مذكرة بتمديد مهلة قبول طلبات الترشيح للامتحانات الرسمية

LBCI
منوعات
08:13

سمعوا صرخاته من تحت الأرض... دُفن حيًا لـ4 أيام وهكذا خلصوه: جريمة قتل انكشفت وهذا مصير المدفون! (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
06:15

وزارة السياحة تطلق الحملة السياحية الصيفية: "مشوار رايحين مشوار"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

جديد خطة قوى الأمن في بيروت وضواحيها: مخالفات عدم تسديد الميكانيك بالمئات... وهذا ما عليكم فعله!

LBCI
صحة وتغذية
15:00

بذور اليقطين... تعرّفوا على فوائدها الصحية المذهلة للجسم!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

أجهزة الأمن الإسرائيلية أوصت بإنهاء الحرب

LBCI
اخبار البرامج
14:00

"قلب بيي كلّو حب ومحبة"... نجل الراحل إيلي صنيفر يتحدث عن مرض والده وتدهور حالته الصحية! (فيديو)

LBCI
اسرار
23:30

أسرار الصحف المحلية ١٨-٥-٢٠٢٤

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More