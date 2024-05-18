بوتين يلمح إلى أنّه لن يلتزم بهدنة أولمبية وسيواصل المعارك في أوكرانيا

ألمح الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين إلى أنّه لن يلتزم بهدنة أولمبية وسيواصل المعارك في أوكرانيا، خلال أولمبياد باريس، خلافًا لرغبة نظيره الفرنسيّ إيمانويل ماكرون.

وقال بوتين للصحافة الروسية، في ختام زيارة للصين استمرت يومين، إنّ هذه المبادئ الأولمبية، بما في ذلك الهدنة الأولمبية، عادلة جدًا، لكن قلة من الدول احترمتها عبر التاريخ، باستثناء اليونان القديمة.

ثم ألمح الزعيم الروسي إلى أنه نظرًا لاستبعاد روسيا من ألعاب باريس بسبب غزوها أوكرانيا، فإنه ليس عليها الامتثال لمبادئ اللجنة الأولمبية الدولية.

ولفت إلى أنّ المسؤولون الرياضيون الدوليون ينتهكون مبادئ الميثاق الأولمبيّ، في ما يتعلق بروسيا، من خلال منع رياضييها من المشاركة في الألعاب الأولمبية تحت علمهم ونشيدهم الوطنيّ، “لكنهم يريدون منا الامتثال للقواعد التي يفرضونها علينا".