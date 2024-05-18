فيضانات وإجلاء المئات من الأشخاص في جنوب غرب ألمانيا

أُجلي مئات الأشخاص وأوقف العمل، في محطة لتوليد الطاقة الكهربائية، في جنوب غرب ألمانيا، جراء فيضانات وأمطار غزيرة، حسب ما أعلنت السلطات ووسائل إعلام.

وارتفع منسوب المياه بشكل سريع في ولاية زارلاند الحدودية مع فرنسا حيث تواجه مقاطعة موسيل بدورها فيضانات، بعد تساقط أمطار غزيرة.

ودعا مكتب الدفاع المدنيّ في زارلاند السكان إلى أخذ أعلى درجات الحيطة والحذر وتفادي النزول إلى أقبية المنازل، خصوصًا بعد انهيار جزء من حاجز مائيّ في بلدة كفيرشيد.

وأدّى هذا الانهيار إلى وقف العمل في محطة لانتاج الطاقة الكهربائية في هذه المنطقة، وفق صحيفة "بيلد" الألمانية.

ومن المتوقع أن يتفقد المستشار الألماني أولاف شولتس المنطقة.