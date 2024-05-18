البيت الأبيض: أميركيون عاملون في المجال الطبيّ غادروا غزة بعد أن حوصروا في المستشفى

غادرت مجموعة من الأميركيين العاملين في المجال الطبيّ قطاع غزة، بعد أن حوصرت في المستشفى الذي كانوا يقدمون فيه خدماتهم، وفق ما قال البيت الأبيض.

وكانت تقارير قد أفادت الأسبوع الماضي بعدم قدرة الأطباء الأمريكيين على مغادرة غزة بعد أن أغلقت إسرائيل معبر رفح الحدودي.

ومن بين هؤلاء 10 من أعضاء الجمعية الطبية الفلسطينية الأميركية ومقرها الولايات المتحدة والذين كانوا يعتزمون المغادرة بعد مهمة استمرت أسبوعين في المستشفى الأوروبي في مدينة خان يونس القريبة من

رفح في جنوب قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القوميّ في البيت الأبيض جون كيربي للصحفيين إن 17 من الأطباء الأميركيين والعاملين في مجال الرعاية الصحية خرجوا يوم الجمعة من غزة من أصل 20.