مقتل قيادي في الجهاد الإسلاميّ بغارة إسرائيلية في مخيم جنين

قتل إسلام خمايسة، أحد القياديين المحليين في سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بضربة جوية إسرائيلية طالت مخيم جنين في شمال الضفة الغربية المحتلة، وفق الحركة الفلسطينية والجيش الإسرائيليّ.

وقالت السرايا في بيان "نزُف إلى شعبنا الفلسطيني المجاهد وإلى الأمتين العربية والإسلامية الشهيد القائد إسلام خمايسة، أحد قادة كتيبة جنين، الذي ارتقى جراء غارة صهيونية غادرة على مخيم جنين".

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله، مقتل خمايسة جراء قصف إسرائيلي ليل الجمعة السبت، أدى كذلك الى إصابة ثمانية أشخاص بجروح.