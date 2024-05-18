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إجلاء نحو 10 آلاف شخص في منطقة خاركيف

أخبار دولية
2024-05-18 | 03:29
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إجلاء نحو 10 آلاف شخص في منطقة خاركيف
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إجلاء نحو 10 آلاف شخص في منطقة خاركيف


اضطر نحو 10 آلاف شخص للفرار من منازلهم في منطقة خاركيف بشمال شرق أوكرانيا مذ بدأت روسيا هجوماً برياً مباغتاً قبل أكثر من أسبوع، وفق ما أفاد مسؤول محلي السبت.
     
وقال حاكم المنطقة أوليغ سينيغوبوف إن "ما مجموعه 9907 شخصاً تم إجلاؤهم" منذ بدء الهجوم في 10 أيار، والذي حذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أنه قد يكون تمهيداً لعملية أوسع نطاقاً في هذه المنطقة.

     

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