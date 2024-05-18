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ثلاثة أفغان وثلاثة إسبان محصلة قتلى إطلاق النار في باميان

أخبار دولية
2024-05-18 | 05:37
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ثلاثة أفغان وثلاثة إسبان محصلة قتلى إطلاق النار في باميان
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ثلاثة أفغان وثلاثة إسبان محصلة قتلى إطلاق النار في باميان

ارتفعت محصلة إطلاق النار في باميان بوسط أفغانستان إلى ستة قتلى هم ثلاثة أفغان وثلاثة إسبان، على ما أعلنت وزارة الداخلية السبت.
     
وقال الناطق باسم الوزارة عبد المتين قاني لوكالة فرانس برس "المعلومات الجديدة تشير إلى أن ثلاثة مواطنين أفغان قُتلوا في الهجوم أحدهم كان مجاهدًا (في طالبان) فيما كان اثنان مدنيين". وأشار إلى أن جميع القتلى والجرحى نُقلوا إلى كابول.
     
والهجوم هو الأول الذي يطال سياحاً أجانب منذ عودة حركة طالبان الى الحكم في صيف العام 2021 إثر انسحاب القوات الأجنبية بقيادة الولايات المتحدة.
     
وكان قاني أفاد وكالة فرانس برس الجمعة بمقتل أفغاني وثلاثة أجانب، وإصابة أربعة أجانب وثلاثة أفغان في إطلاق نار في مدينة باميان عاصمة الولاية التي تحمل الاسم نفسه. وأوضح أن الأجانب "كانوا سياحًا"، دون أن يحدّد جنسياتهم. الا أن مصدراً في وزارة الخارجية في مدريد أكد أن ثلاثة من القتلى وأحد الجرحى هم إسبان.
     
وأوضح المتحدث باسم الداخلية الأفغانية أنه "من بين المصابين الثمانية، ثمة مسنّة أجنبية في حال غير مستقرة"، مشيرا الى وجود "نساء بين القتلى والجرحى"، من دون تقديم تفاصيل إضافية بهذا الشأن. وقالت مصادر في المستشفى إن المصابين يتحدرون من النروج وأستراليا وليتوانيا وإسبانيا. وأكد قاني السبت أن "سبعة مشتبه بهم تمّ توقيهم، بينهم شخص أصيب"، مشيرا الى أن "التحقيق متواصل والإمارة الإسلامية تنظر في هذه القضية بجدية".
     
وتُعدّ باميان حيث فجّرت طالبان تماثيل بوذا في العام 2001، الوجهة السياحية الأولى في أفغانستان.
     

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