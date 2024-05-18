روسيا تعلن السيطرة على قرية إضافية في خاركيف الأوكرانية



أعلنت روسيا السبت أنها سيطرت على قرية قرب فوفشانسك في منطقة خاركيف بشمال شرق أوكرانيا حيث بدأت هجومًا بريًا جديدًا الأسبوع الماضي.



وقالت وزارة الدفاع الروسية "حررت وحدات من مجموعة القوات الشمالية قرية ستاريتسيا في منطقة خاركيف وواصلت تقدمها في عمق دفاعات العدو".