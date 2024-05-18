حالة رئيس الوزراء السلوفاكي مستقرة لكن لا تزال خطيرة

اعلنت وزيرة الصحة السلوفاكية اليوم السبت إن حالة رئيس الوزراء روبرت فيتسو استقرت لكنها لا تزال خطيرة، وذلك بعدما تعرض لمحاولة اغتيال يوم الأربعاء.



كما قال نائب رئيس وزراء سلوفاكيا إنه لن يتم نقل فيتسو خلال الأيام المقبلة إلى العاصمة براتيسلافا من مستشفى يقع في بلدة صغيرة بالقرب من المنطقة التي تم إطلاق النار عليه فيها خمس مرات من مسافة قريبة.