فيضانات في بلجيكا وامطار غزيرة في فرنسا والمانيا

تعرضت لييج شرق بلجيكا ليل الجمعة السبت لفيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة تسببت أيضا بأضرار في كل من فرنسا وألمانيا.



وقال حاكم لييج ايرفيه جامار صباح السبت إنه تم تسجيل حوالي 550 طلب تدخل الليلة الماضية في لييج وتم وضع 150 عنصر اطفاء في حال تأهب، مضيفا أنه لم يسجل سقوط ضحايا.



من جهة اخرى، أجلي مئات الأشخاص وأوقف العمل في محطة لتوليد الطاقة الكهربائية في جنوب غرب ألمانيا جراء فيضانات وأمطار غزيرة، بحسب ما أعلنت السلطات ووسائل إعلام ليل الجمعة السبت.



وارتفع منسوب المياه بشكل سريع في ولاية زارلاند الحدودية مع فرنسا حيث تواجه مقاطعة موسيل بدورها فيضانات بعد تساقط أمطار غزيرة.