تونس: فقد 23 تونسيا بعد رحلة على متن زورق إلى سواحل إيطاليا

أعلن الحرس الوطني التونسي اليوم السبت ان نحو 23 مهاجرا فُقدوا بعد أن انطلقوا على متن قارب باتجاه إيطاليا.وقال انه نشر وحدات عائمة وطلب من البحرية المساعدة في البحث عن المفقودين.