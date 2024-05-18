البابا يترأس منتدى حول السلام في فيرونا

ترأس البابا فرنسيس السبت منتدى حول السلام في مدينة فيرونا بشمال إيطاليا التي اشتهرت بقصة روميو وجولييت.



وقال البابا أمام أكثر من 12 ألف شخص تجمعوا في مدرج فيرونا العائد الى الحقبة الرومانية "السلام لا يمكن أن يتحقق بتاتا بانعدام الثقة وتشييد جدران وتصويب الأسلحة الى بعضنا البعض".



وأضاف البابا البالغ من العمر 87 عاما "نزرع الموت والدمار والخوف. فلنزرع الأمل".



وجلس الحبر الاعظم على كرسي عال ولوح بعلم السلام قبل الإجابة على الأسئلة والاستماع إلى شهادات اسرائيليين وفلسطينيين.