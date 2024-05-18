رئيسة جورجيا تستخدم حق النقض ضد قانون "التأثير الأجنبي" المثير للجدل

أعلنت رئيسة جورجيا سالومي زورابيشفيلي السبت، أنها استخدمت حق النقض ضد القانون المثير للجدل بشأن "التأثير الأجنبي" والذي أثار احتجاجات حاشدة في هذا البلد القوقازي.



وقالت في خطاب متلفز: "اليوم، أستخدم حق النقض (...) ضد القانون الذي هو روسي في جوهره والذي يتعارض مع دستورنا" فيما يرى منتقدو النص الذي اعتمده البرلمان هذا الأسبوع أنه يهدف إلى تحويل مسار جورجيا عن أوروبا وتوجيهها نحو روسيا.