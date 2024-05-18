اردوغان يصدر عفوا عن سبعة جنرالات في اطار انقلاب 1997

أصدر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان عفوا عن سبعة جنرالات مسجونين لدورهم في الانقلاب العسكري ضد أول حكومة إسلامية في تركيا عام 1997، وفقا لمراسيم نشرت في الجريدة الرسمية.



وأشار الرئيس التركي في قراره إلى السن المتقدم والحالة الصحية للضباط السابقين الذين حكم عليهم في 2018 بالسجن المؤبد بعد محاكمة مليئة بالمفاجآت.



ووقعت المراسيم التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس السبت، في وقت أصدرت محكمة في أنقرة حكما بالسجن لمدة 42 عاما على الزعيم الكردي صاحب الشخصية الكاريزمية صلاح الدين دميرتاش بتهمة المساس بوحدة الدولة.



وطالب حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي في البرلمان والفائز الأكبر في الانتخابات البلدية التي جرت في نهاية آذار، بالإفراج عن الجنرالات السابقين الذين ما زالوا مسجونين. وأشاد زعيمه أوزغور أوزيل الذي التقى اردوغان مطلع أيار، على موقع اكس بـ"الإجراء المتأخر ولكنه عادل".



وكان أفرج عن أحد الجنرالات السبعة الذين تم العفو عنهم وهو شفيق بير، العقل المدبر للانقلاب، لأسباب صحية.



وعام 1997 دفع أول رئيس وزراء إسلامي في تركيا نجم الدين أربكان الى الاستقالة من قبل هيئة الأركان العامة باسم الدفاع عن العلمانية. وكان هذا الانقلاب تم بطريقة سلمية.



وأطاح الجيش التركي ثلاث حكومات مدنية في 1960 و1971 و1980. كما حاول عسكريون متمردون القيام بانقلاب ليل 15 إلى 16 تموز 2016.



ومنذ فوز حزب العدالة والتنمية في 2002، سعت حكومة اردوغان الإسلامية المحافظة للحد من نفوذ المؤسسة العسكرية على الحياة السياسية.