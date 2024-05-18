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27 جائزة في آيسف 2024 من نصيب طلاب وطالبات السعودية
أخبار دولية
2024-05-18 | 11:02
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27 جائزة في آيسف 2024 من نصيب طلاب وطالبات السعودية
حقق المنتخب السعودي للعلوم والهندسة، 27 جائزة في معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة «آيسف 2024» منها 18 جائزة كبرى و9 جوائز خاصة خلال تنافسهم مع أكثر من 1700 طالب وطالبة من أكثر من 70 دولة حول العالم، وذلك خلال الفترة من 10 إلى 17 مايو الجاري.
وأوضحت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» أن المملكة نالت من الجوائز الكبرى، جائزتين في المركز الثاني، و6 جوائز في المركز الثالث، و10 جوائز في المركز الرابع.
وأكدت الأمين العام لـ«موهبة» الدكتورة آمال بنت عبدالله الهزاع، أن هذا الإنجاز يعكس الدعم الكبير والمتواصل الذي تقدمه القيادة الرشيدة للمواهب والعلم والابتكار، ويبرهن على نجاح التعاون المثمر والشراكة الإستراتيجية بين «موهبة» ووزارة التعليم، والممكنات التي وفرتها المنظومة الوطنية لتنمية قدرات طلبة المملكة الاستثنائية وضمان حضورهم القوي في المحافل الدولية.
وأشارت إلى أن تحقيق 27 جائزة في معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة «آيسف 2024» يعد تتويجاً للجهود المشتركة، ويؤكد الالتزام بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر من خلال تعزيز القدرات البشرية والابتكار.
وفاز 9 بالجوائز الخاصة ، كلٌ من الطالب جمال محمد اللقماني في مجال علم المواد، والطالب إلياس ماهو خان في الطب الحيوي والعلوم الصحية، والطالبة ليان القرافي في مجال نظم البرمجيات، فيما حققت الطالبة أريج بنت عبدالله القرني جائزتين خاصة في مجال علم المواد، والطالبة فاطمة الشخص في الهندسة البيئية، والطالبة لانا المزروعي في مجال علم الأحياء الخلوية والجزيئية، والطالبة عبير اليوسف في الكيمياء، والطالب صالح العنقري في مجال الكيمياء.
أخبار دولية
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