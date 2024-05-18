اشتباكات بين مجموعات مسلحة غرب العاصمة الليبية

تشهد مدينة الزاوية الواقعة غرب العاصمة الليبية طرابلس، اشتباكات السبت بين مجموعات مسلحة تسببت في إيقاف الدراسة وإغلاق أجزاء من الطرق المؤدية إلى المدينة.



وقال ضابط في مديرية أمن الزاوية في تصريح لفرانس برس إن "المناطق الجنوبية لمدينة الزاوية تشهد منذ ليلة الأمس اشتباكات بين مجموعات مسلحة"، مشيرا إلى استمرارها منذ الصباح لكن بشكل "متقطع". وأضاف: "تسببت الاشتباكات في إغلاق بعض الطرق وإيقاف الدراسة في الزاوية حتى إشعار آخر، بسبب التبادل العشوائي للقذائف بين المسلحين".



وعن أسباب التوتر، أوضح الضابط أن "خلافات بين أفراد مجموعات مسلحة تطورت إلى مناوشات ولم تنجح جهود الوساطة حتى الآن في إيقاف الاشتباكات".



من جانبه، أعلن الهلال الأحمر بمدينة الزاوية تمكنه من إخراج عدد من العائلات العالقة في مناطق الاشتباكات. ودعا في بيان، الجهات الأمنية إلى التعاون في مساعدة العالقين في مناطق النزاع.



بدورها، قالت وزارة الصحة بالحكومة الليبية في طرابلس إنها تعمل على تنفيذ عمليات "الإخلاء بمناطق الاشتباكات، ونقل الحالات المصابة إلى المستشفيات"، من دون أن تقدم حصيلة للضحايا.



وتقع مدينة الزاوية الساحلية على مسافة 40 كيلومترا غرب العاصمة طرابلس، ويقطنها أكثر من 300 ألف نسمة، ويربطها طريق سريع مع طرابلس ومعبر راس جدير الحدودي مع تونس.



وينشط في الزاوية عدد من المجموعات المسلحة النافذة المناوئة للمشير خليفة حفتر الرجل القوي في شرق وجنوب البلاد، وساهم مسلحون من المدينة في إفشال محاولة قوات حفتر السيطرة على طرابلس عام 2019.



ومنذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، تشهد ليبيا نزاعات وانقسامات وتدير شؤونها حكومتان متنافستان: الأولى في طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة وتعترف بها الأمم المتحدة، والثانية في الشرق وتحظى بدعم البرلمان والمشير حفتر.