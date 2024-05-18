فقدان ثلاثة بحارة سوريين بعد غرق سفينة شحن قبالة رومانيا

أعلنت سلطات رومانيا أن فرق الإنقاذ تبحث عن ثلاثة سوريين مفقودين في البحر بعد غرق سفينة شحن في البحر الأسود قبالة سواحل البلاد.



وذكر خفر السواحل في بيان أن سفينة الشحن "محمد زي"، وعلى متنها طاقم من 11 فردا، غرقت صباح السبت على بعد نحو 50 كيلومترا قبالة سواحل بلدة سفانتو جورجي الرومانية في دلتا الدانوب.



ويتكون طاقم سفينة الشحن التي ترفع علم تنزانيا من تسعة سوريين ومصريَّين.



وأوضح البيان أنه بعد تلقي تنبيه "حوالي الساعة الرابعة فجرا"، بدأت السلطات البحرية وشرطة الحدود عمليات البحث والإنقاذ، وانضمت إليهما سفينتان تجاريتان كانتا على مقربة.



وأفاد بأن إحدى السفن التجارية أنقذت ثمانية بحارة، فيما يتواصل البحث عن "ثلاثة آخرين من أفراد الطاقم المفقودين، جميعهم من الجنسية السورية".



لم يتم تحديد سبب الحادث في هذه المرحلة، لكن منذ بداية الحرب الروسية في أوكرانيا، شكلت الألغام المنجرفة التي تكثّف الدول المجاورة جهود إزالتها، تهديدا مستمرا للشحن في البحر الأسود.



وأصبحت الموانئ الرومانية على نهر الدانوب مراكز لنقل الحبوب، بسبب التهديدات الروسية للموانئ الأوكرانية.

