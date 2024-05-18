الجيش الإسرائيلي يعلن إعادة جثمان رهينة عثر عليه في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي السبت أنه أعاد جثمان إسرائيلي عثر عليه في قطاع غزة حيث نقلته حماس في تشرين الأول الماضي بعد مقتله في الهجوم الذي نفذته الحركة الفلسطينية في جنوب إسرائيل.



وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري إنه تم العثور على جثة رون بنيامين (53 عاما) مع جثث الرهائن الثلاث - شاني لوك وعميت بوسكيلا وإسحق غلرانتر - الذين تم الإعلان عن إعادة جثثهم الجمعة.