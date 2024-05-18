إصابة ناقلة نفط بصاروخ أطلقه الحوثيون قبالة سواحل اليمن

أصيبت ناقلة نفط يونانية بصاروخ أطلقه الحوثيون قبالة سواحل اليمن، وفق ما أفادت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) السبت.



وأعلنت القيادة على موقع "إكس" أنه "في حوالى الساعة الواحدة صباحًا (بتوقيت صنعاء)، أطلق الحوثيون المدعومون من إيران صاروخاً باليستياً مضادًا للسفن في البحر الأحمر أصاب M/T Wind، وهي ناقلة نفط ترفع علم بنما تملكها وتديرها شركة يونانية".



ورست السفينة مؤخرا في روسيا وكانت متجهة نحو الصين، بحسب القيادة المركزية.



واشارت القيادة المركزية إلى أن الهجوم تسبب بفيضان مما أدى إلى "تعطل نظام الدفع والتوجيه" وأن سفينة من التحالف الذي شكلته الولايات المتحدة لتأمين البحر الأحمر "استجابت على الفور لنداء استغاثة M/T Wind".