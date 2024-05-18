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غانتس يطالب حكومة الحرب الإسرائيلية بخطة للصراع في غزة

أخبار دولية
2024-05-18 | 14:48
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غانتس يطالب حكومة الحرب الإسرائيلية بخطة للصراع في غزة
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غانتس يطالب حكومة الحرب الإسرائيلية بخطة للصراع في غزة

طالب الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالالتزام برؤية متفق عليها للصراع في غزة تشمل تحديد الجهة التي قد تحكم القطاع بعد انتهاء الحرب مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأوضح غانتس في مؤتمر صحفي، أنه يريد من حكومة الحرب وضع خطة من ست نقاط بحلول الثامن من حزيران.

وهدد غانتس بأنه في حالة عدم تلبية توقعاته، فسوف يسحب حزبه المنتمي لتيار الوسط من حكومة الطوارئ التي يرأسها نتنياهو.

أخبار دولية

بيني غانتس

حكومة الحرب الإسرائيلية

غزة

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