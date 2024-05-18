تونس تنتشل جثث 4 مهاجرين قبالة ساحلها وإنقاذ العشرات

أعلن الحرس الوطني في تونس أنه جرى انتشال جثث أربعة مهاجرين قبالة سواحل البلاد اليوم السبت في ظل زيادة أعداد قوارب المهاجرين المتجهة من تونس إلى إيطاليا في الأسابيع الأخيرة.



وأفاد الحرس الوطني بأن خفر السواحل أنقذ في واقعة منفصلة 52 مهاجرا. وألقى الحرس الوطني القبض على تسعة مهربين واحتجز قوارب.



وكان الحرس الوطني قد أعلن في وقت سابق عن فقدان 23 مهاجرا تونسيا على الأقل بعد انطلاقهم على متن قارب إلى إيطاليا.



وتواجه تونس أزمة تتعلق بالهجرة وحلت محل ليبيا كنقطة انطلاق رئيسية للأشخاص الفارين من الفقر والصراع في أفريقيا والشرق الأوسط على أمل إيجاد حياة أفضل في أوروبا.