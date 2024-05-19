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ولي العهد السعودي ومستشار الأمن القومي الأميركي ناقشا الصيغة شبه النهائية للإتفاقيات الإستراتيجية بين بلديهما

أخبار دولية
2024-05-19 | 00:09
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ولي العهد السعودي ومستشار الأمن القومي الأميركي ناقشا الصيغة شبه النهائية للإتفاقيات الإستراتيجية بين بلديهما
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ولي العهد السعودي ومستشار الأمن القومي الأميركي ناقشا الصيغة شبه النهائية للإتفاقيات الإستراتيجية بين بلديهما

ناقش ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ومستشار الأمن القومي الأميركي جايك ساليفان الصيغة "شبه النهائية" للاتفاقيات الاستراتيجية بين بلديهما والتي "قارب العمل على الانتهاء منها"، على ما أفاد الإعلام الرسمي الأحد.

والتقى ولي العهد، الحاكم الفعلي للمملكة، وساليفان في الظهران في شرق المملكة، حيث بحثا في "الصيغة شبه النهائية لمشروعات الاتفاقيات الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة الأميركية، والتي قارب العمل على الانتهاء منها"، وتعد جزءًا رئيسيًا من جهود واشنطن للتوصل لاتفاق يشهد اعتراف السعودية للمرة الأولى بإسرائيل.

كما بحث الجانبان في "ما يتم العمل عليه بين الجانبين في الشأن الفلسطيني، لإيجاد مسار ذي مصداقية نحو حل الدولتين بما يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة". كذلك، بحثا في "المستجدات الإقليمية، بما في ذلك الأوضاع في غزة وضرورة وقف الحرب فيها، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية".

ومن المقرر أن يزور ساليفان إسرائيل في وقت لاحق الأحد لإجراء محادثات حول الحرب في غزة، حسب ما أعلن البيت الأبيض.

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