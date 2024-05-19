فقدان 23 مهاجرًا أبحروا من سواحل تونس

أعلن الحرس الوطني التونسي السبت أن 23 تونسيًا فقدوا بعد محاولتهم الهجرة بحرًا إلى أوروبا من سواحل ولاية نابل (شمال شرق).



وقال الحرس في بيان إن عملية البحث لا تزال جارية عن المجموعة التي أبحرت في بداية أيار.



وقال البيان إن عملية الإبحار تمت في الليلة الفاصلة بين 3 و4 أيار، موضحًا أن عائلات المفقودين أعلموا السلطات الأمنية بعد عشرة أيام من انقطاع أخبارهم.



كما أعلن الحرس الوطني توقيف خمسة أشخاص يشتبه في ضلوعهم في تنظيم عملية الإبحار، مشيرًا إلى أن اثنين من المفقودين تربطهم قرابة باثنين من المنظمين المفترضين.



ولفت الحرس الوطني السبت إلى أنه أحبط محاولتين للعبور بشكل غير قانوني إلى أوروبا، وأنه "أنقذ 52 مهاجرًا" و"انتشل أربع جثث"، قبالة سواحل صفاقس في وسط تونس. ولم يتم تحديد جنسيات المهاجرين الذين تم إنقاذهم أو ماتوا غرقًا.