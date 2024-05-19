عملية كبيرة تضم أكثر من 600 دركي في كاليدونيا الجديدة لاستعادة السيطرة على طريق رئيسي

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان عن تنفيذ "عملية كبيرة تضم أكثر من 600 دركي" الأحد في كاليدونيا الجديدة "لاستعادة" السيطرة على الطريق بين نوميا ومطارها الدولي.



وكتب دارمانان على منصة إكس مساء السبت: "يجري في هذه الأثناء إطلاق عملية كبيرة تضم أكثر من 600 من رجال الدرك في كاليدونيا الجديدة تهدف إلى استعادة السيطرة الكاملة على الطريق الرئيسي البالغ طوله 60 كيلومترًا بين نوميا والمطار".



وارتفعت الى ستة حصيلة قتلى التوتر في أرخبيل كاليدونيا الجديدة في المحيط الهادىء السبت بحسب السلطات، في اليوم السادس من أعمال شغب واضطرابات اندلعت على خلفية إصلاح انتخابي مثير للجدل، في حين رأت رئيسة بلدية نوميا أن الوضع "بعيد عن العودة إلى الهدوء"، متحدثةً عن "مدينة محاصرة".



وتعد أعمال الشغب هذه الأخطر في كاليدونيا الجديدة منذ ثمانينات القرن الماضي، وتأتي على خلفية إصلاح انتخابي أثار غضب الانفصاليين.