الإنفصاليون يتهمون الجيش ومجموعة فاغنر بقتل 11 مدنيًا في مالي

اتهم تحالف من الجماعات الانفصالية التي تقاتل حكومة باماكو السبت الجيش المالي ومجموعة فاغنر شبه العسكرية الروسية بقتل 11 مدنيًا هذا الأسبوع في شمال البلاد.



ولم ترد السلطات المالية على طلب وكالة فرانس برس للتعليق على الاتهامات الواردة في بيان صادر عن الإطار الاستراتيجي الدائم للدفاع عن شعب أزواد، وهو تحالف جماعات مسلحة انفصالية يهيمن عليها الطوارق.



وذكر البيان أنه في "يوم الأربعاء 15 أيار 2024، استهدفت قرية تاسيك في منطقة كيدال، حوالى الساعة 10 صباحًا، من جانب دورية من مرتزقة مجموعة فاغنر الروسية والجيش المالي ارتكبت انتهاكات خطرة ضد السكان". وأشار إلى أن الدورية نهبت الكثير من المركبات والمتاجر التي "حملت بضائعها في شاحنات مستأجرة لهذا الغرض".



وأعلن التحالف الانفصالي أن "الإطار الاستراتيجي الدائم للدفاع عن شعب أزواد يدين بلا تحفظ هذه العمليات الإرهابية المخطط لها بهدف تنفيذ تطهير عرقي مستهدف وتهجير سريع للسكان الأصليين في إقليم أزواد".