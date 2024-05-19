تراشق كلامي بين ترامب وبايدن

شن دونالد ترامب هجومًا جديدًا بكلمات بذيئة على جو بايدن أثناء إلقائه السبت خطابًا أمام المؤتمر السنوي للرابطة الوطنية للبنادق سعيًا لحشد التأييد لحملته الرئاسية، بينما حذر الرئيس الحالي في ولاية جورجيا المتأرجحة والحاسمة من أن منافسه الجمهوري "المضطرب" يشكل تهديدًا للديموقراطية الأميركية.



وعلقت لمدة أسبوع جلسات محاكمة ترامب أمام محكمة في نيويورك في قضية جنائية، وقد اغتنم هذه الفرصة لإلقاء خطاب السبت أمام الرابطة الوطنية للبنادق (إن آر إيه) في مدينة دالاس في ولاية تكساس.



وفي خطابه الذي ألقاه أمام آلاف من أعضاء الرابطة، قال ترامب إن "بايدن هو أسوأ رئيس في تاريخ بلدنا"، واصفًا الديموقراطي بأنه رجل "مليء بالهراء". وأضاف: "أنت مطرود، اخرج من هنا جو!"، مثيرًا ضحك الحاضرين ومحذرًا إياهم من أن بايدن يريد حرمانهم من أسلحتهم النارية.



وأشار ترامب للحشد إلى أن بايدن "محتال"، واصفًا إياه بأنه "تهديد للديموقراطية".