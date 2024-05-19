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الرئيسة الجورجية تطلب من ماكرون المجيء إلى تبليسي
أخبار دولية
2024-05-19 | 00:42
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الرئيسة الجورجية تطلب من ماكرون المجيء إلى تبليسي
طلبت الرئيسة الجورجية سالومي زورابيشفيلي، التي استخدمت حقها في النقض ضد قانون مثير للجدل يتعلق بـ"التأثير الأجنبي"، من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت المجيء إلى تبليسي "لإخراج القوقاز نهائيًا من النفوذ الروسي".
وقالت زورابيشفيلي: "فليأتوا!"، في إشارة منها إلى قادة الاتحاد الأوروبي.
وفي مقابلة مع صحيفة "لا تريبون ديمانش"، أشارت الرئيسة التي تخوض صراعًا مفتوحًا مع الحكومة إلى أن "وعدني إيمانويل ماكرون وعدني منذ انتخابي في عام 2018 بأنه سيأتي. يجب أن يفعل ذلك قبل بدء الحملة الانتخابية للانتخابات البرلمانية الجورجية في أيلول".
وقالت زورابيشفيلي، وهي دبلوماسية فرنسية سابقة: "إن عدم وجود فرنسا هو انحراف. أقول هذا بعبارات واضحة جدًا. لقد كتبت إلى الرئيس ماكرون، وأتوقع حضوره في عيد استقلال جورجيا في 26 أيار".
وأضافت: "ليست جورجيا وحدها على المحك، بل إنها مسألة إخراج القوقاز نهائيًا من عقليات النير السوفياتي والنفوذ الروسي".
أخبار دولية
الجورجية
ماكرون
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تبليسي
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