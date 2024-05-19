زعيمة حزب العمال الجزائري لويزة حنون تعلن ترشحها للإنتخابات الرئاسية

أعلنت زعيمة حزب العمال التروتسكية لويزة حنون، التي كانت قد سجنت تسعة أشهر في أعقاب انطلاق احتجاجات الحراك الشعبي عام 2019، السبت ترشحها للانتخابات الرئاسية المقررة في 7 أيلول في الجزائر.



وعقب اجتماع عقده يومي الجمعة والسبت، منح الحزب ترشيحه لحنون التي سبق لها أن ترشحت لخوض الانتخابات الرئاسية في الأعوام 2004 و2009 و2014، بحسب ما أفاد التلفزيون الوطني.



وقالت حنون إن هذه المشاركة تمثل "انتصارًا للديموقراطية"، مشيرةً إلى أن حملتها الانتخابية لن تكون "دفاعية" بل "هجومية".



ومن المقرر إجراء انتخابات رئاسيّة مبكرة في 7 أيلول في الجزائر، أي قبل ثلاثة أشهر من الموعد الذي كان محددًا لها.