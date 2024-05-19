تايوان تعزز دوريات خفر السواحل عشية تنصيب الرئيس الجديد

عزز خفر السواحل في تايوان دورياتهم خلال عطلة نهاية الأسبوع في محيط الجزيرة مع رصد تواجد إضافي للسفن الحربية الصينية، وفق ما أفادت مصادر رسمية الأحد، عشية إقامة مراسم تنصيب الرئيس الجديد للجزيرة لاي تشينغ-تي.



وتعتبر بكين تايوان التي تعتمد النظام الديموقراطي وتتمتع بحكم ذاتي جزءًا من أراضيها وتعهدت إعادتها الى كنفها، بالقوة إن لزم الأمر. وهي زادت مؤخرًا من ضغوطها العسكرية حولها مع تحليق شبه يومي لطائراتها المقاتلة والمسيرة وإبحار سفنها على مقربة من الشواطىء.



وفي الأشهر الماضية، كثف خفر السواحل الصينيون دورياتهم في محيط جزيرة كينمن النائية التابعة لتايبه والواقعة على مسافة خمسة كيلومترات فقط من مدينة شيامن الصينية.



وقالت إدارة خفر السواحل التايوانية الأحد إنها أرسلت عناصرها للقيام بدوريات طوال ساعات الليل والنهار في محيط الجزر النائية الثلاث الأساسية، أي كينمن وماتسو وبنغهو.



وأضافت أنها تقوم بدوريات قوية لمراقبة الأهداف المشبوهة عن كثب، وذلك بهدف ضمان أمن المنطقة البحرية وسلامة الحدود خلال حفل التنصيب.