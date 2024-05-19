إيلون ماسك يصل إلى بالي في إندونيسيا لإطلاق خدمة ستارلينك للإنترنت

وصل الملياردير إيلون ماسك اليوم الأحد إلى جزيرة بالي الإندونيسية استعدادًا للإطلاق المزمع لخدمة الإنترنت ستارلينك التابعة لشركة سبيس إكس والتي تأمل الحكومة الإندونيسية أن توسع انتشار الإنترنت والخدمات الصحية إلى المناطق النائية من البلاد.



وكان وزير الاستثمار لوهوت بينسار باندجايتان في استقبال ماسك لدى وصوله على متن طائرة خاصة إلى مطار بالي صباح اليوم، قائلًا إنهما سيناقشان العديد من أوجه التعاون المهمة بما في ذلك إطلاق خدمة ستارلينك وفقًا لمنشور على صفحته على إنستغرام.



وأضاف أن الاستفادة المتساوية من خدمات الإنترنت عبر إندونيسيا، أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، والتي تضم أكثر من 270 مليون شخص يعيشون في ثلاث مناطق زمنية، سيمكن الناس في المناطق النائية من الاستمتاع بنفس سرعة الإنترنت التي يحظى بها من يعيشون في المناطق الحضرية.



وأشار ماسك، رئيس شركتي سبيس إكس وتسلا، إلى أنه سيطلق خدمة ستارلينك مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو في مركز صحي مجتمعي في دينباسار عاصمة بالي بعد ظهر اليوم الأحد.



وستصبح إندونيسيا ثالث دولة في جنوب شرق آسيا تستمتع بخدمات ستارلينك.