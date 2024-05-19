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ثوران بركان إيبو في إندونيسيا يجبر السلطات على إخلاء 7 قرى
أخبار دولية
2024-05-19 | 01:29
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ثوران بركان إيبو في إندونيسيا يجبر السلطات على إخلاء 7 قرى
أعلنت السلطات الإندونيسية اليوم الأحد أن بركانًا في جزيرة هالماهيرا النائية ثار على نحو هائل وأطلق سحابة من الرماد إلى السماء، ما دفع السلطات إلى إجلاء السكان من سبع قرى مجاورة.
وثار بركان إيبو مساء السبت، وأرسل رمادًا بارتفاع أربعة كيلومترات، مع ظهور خطوط من البرق الأرجواني حول فوهة البركان، وفقًا للمعلومات والصور التي نشرتها وكالة علوم البراكين الإندونيسية.
وقال عبد المهاري من الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في بيان إنه تم إرسال فريق مشترك من الشرطة والجيش ومسؤولي البحث والإنقاذ إلى المنطقة لإجلاء السكان من القرى المحيطة.
وأظهرت الصور التي نشرتها الهيئة عمليات المساعدة لكبار السن، ونقل السكان في شاحنات صغيرة إلى أماكن الإيواء خلال الليل.
ولم تقدم الهيئة أي معلومات عن عدد الأشخاص الذين تم نقلهم، لكن السلطات أوصت بإخلاء منطقة نصف قطرها سبعة كيلومترات.
أخبار دولية
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