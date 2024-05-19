العاهل السعودي سيجري فحوصًا طبية بسبب إرتفاع في درجة الحرارة

ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز سيجري فحوصًا طبية اليوم الأحد بسبب ارتفاع في درجة الحرارة وألم في المفاصل.