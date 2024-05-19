وزارة الدفاع الروسية: إسقاط صواريخ أتاكمز فوق القرم و60 طائرة مسيرة فوق روسيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد أن القوات الروسية أسقطت تسعة صواريخ أمريكية من طراز ‭‭)‬‬أتاكمز‭‭(‬‬ فوق شبه جزيرة القرم وما لا يقل عن 60 طائرة مسيرة فوق الأراضي الخاضعة للسيادة الروسية.



وذكرت السلطات المحلية أن طائرة مسيرة تحطمت في موقع مصفاة سلافيانسك للنفط في منطقة كراسنودار دون أن تتسبب في حدوث أي أضرار.