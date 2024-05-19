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إسرائيل تقصف أنحاء قطاع غزة خلال زيارة سوليفان للمنطقة
أخبار دولية
2024-05-19 | 05:38
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إسرائيل تقصف أنحاء قطاع غزة خلال زيارة سوليفان للمنطقة
أفاد سكان بأن طائرات ودبابات إسرائيلية قصفت مناطق في أنحاء قطاع غزة الليلة الماضية، فيما يزور مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان المنطقة وسط دعوات أميركية لجعل الحملة العسكرية أكثر تركيزًا على الأهداف.
وقال البيت الأبيض إن سوليفان من المقرر أن يجري محادثات مع الإسرائيليين اليوم الأحد ويؤكد ضرورة ملاحقة مسلحي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بطريقة محددة الأهداف وليس من خلال هجوم واسع النطاق على مدينة رفح في جنوب قطاع غزة.
وتتوغل إسرائيل في المدينة التي تقول إنها المعقل الأخير لمقاتلي حماس. وفر مئات الآلاف من الفلسطينيين من رفح التي كانت واحدة من الأماكن القليلة المتبقية أمامهم ليلوذوا بها.
وأشار سكان إلى أن قوات إسرائيلية توغلت أيضًا في الأزقة الضيقة في جباليا في شمال غزة عائدةً إلى منطقة قالت إنها أخرجت مقاتلي الحركة منها في وقت سابق من الصراع.
أخبار دولية
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