66 قتيلا في فيضانات جديدة في أفغانستان

قُتل 66 شخصا جراء فيضانات جديدة في ولاية فارياب في شمال أفغانستان/ التي تواجه سلسلة من الفيضانات، حسبما أعلن متحدث باسم الولاية.



وأعلن عصمت الله مرادي في مقطع فيديو نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن أمطارا غزيرة هطلت مساء السبت في مناطق عديدة "أدت إلى مقتل 66 شخصا في فارياب".



وقال: "أصيب خمسة أشخاص بجروح، وفُقد ثمانية آخرون، وتضرر أكثر من 1500 منزل".



وفي ولاية غور (غرب)، أدّت فيضانات تسبّبت بها أمطار غزيرة الجمعة إلى مقتل 55 شخصاً، بحسب حصيلة رسمية أولية، في حين دُمّر أكثر من 3000 منزل.



وشهدت ولاية بغلان (شمال) في 10 أيار فيضانات مفاجئة ومدمّرة أدّت إلى مقتل 300 شخص على الأقل، وفقدان عدد كبير من الأشخاص.