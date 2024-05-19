وزير الداخلية الإيراني: طائرة هليكوبتر بموكب رئيسي عانت من هبوط صعب

أكد وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي للتلفزيون الرسمي أن طائرة هليكوبتر في موكب الرئيس إبراهيم رئيسي واجهت صعوبة في الهبوط.



وأوضح وحيدي أن أن الظروف الجوية الصعبة تعرقل فرق الإنقاذ.