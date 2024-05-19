عمليات البحث عن مروحية الرئيس الايراني والوفد المرافق متواصلة...

وصلت فرق الإنقاذ إلى مكان حادث مروحية الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي والوفد المرافق، في منطقة غابات ديزمار بين قريتي عوزي وبير داود، وقد بدأت عمليات البحث في ظروف جوية صعبة.



وأعلن المتحدث باسم الحكومة الايرانية أن أعضاء في مجلس الوزراء غادروا إلى تبريز.



واشارت وكالة إرنا من جهتها إلى أن رئيس منظمة الهلال الأحمر الإيرانية غادر إلى تبريز للمشاركة في عملية البحث.



وكشفت وكالة تسنيم أنه تم إرسال ٨ سيارات إسعاف إلى موقع الحادث و6 فرق من الكلاب البوليسية وفرق إنقاذ جبلي إلى منطقة الحادث، في وقت كانت اُرسلت مروحية بحث وإنقاذ إلى الموقع لكنها لم تتمكن من البحث بسبب الظروف الجوية الصعبة.



وكانت طائرة هليكوبتر ضمن موكب للرئيس الإيراني مكون من ثلاث طائرات تعرضت لحادث.



واعتبر مسؤول إيراني لرويترز أن حياة الرئيس الايراني ووزير الخارجية الايراني بعد حادث المروحية بخطر ولا نزال يحدونا الأمل لكن المعلومات الواردة من موقع التحطم مقلقة للغاية.