بايدن يقول إنّه يعمل من أجل "سلام دائم" في الشرق الأوسط

جدّد الرئيس الأميركي جو بايدن دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، مؤكّدا أنّه يعمل من أجل "سلام دائم" في الشرق الأوسط يتضمن قيام دولة فلسطينية.



وأكد بايدن، خلال حفل تخرّج في كلية مورهاوس في أتلانتا بولاية جورجيا، أنّه يعمل "من أجل التوصّل إلى حل على أساس دولتين"، معتبرا أنه "الحل الوحيد".