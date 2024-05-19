عشرة قتلى على الأقل في قصف روسي على خاركيف الأوكرانية



قُتل عشرة أشخاص على الأقل في قصف روسي طال مشارف مدينة خاركيف الواقعة شمال شرقي أوكرانيا والتي تشنّ ضدّها القوات الروسية هجوماً جديداً، بحسب ما أعلنت كييف.



وقال وزير الداخلية الأوكراني إيغور كليمنكو إن خمسة مدنيين قتلوا الأحد على مشارف خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا.



واوضحت الشرطة الإقليمية أنّ من بين القتلى امرأة حامل في شهرها السابع.



كما أصيب 16 شخصاً "من بينهم طفل يبلغ ثماني سنوات" بالاضافة إلى "شرطي ومنقذ جاءا للمساعدة وأصيبا في ضربة ثانية".



وفي وقت لاحق، أفاد حاكم منطقة خاركيف أوليغ سينيغوبوف عن مقتل خمسة مدنيين وإصابة تسعة آخرين على الأقل بجروح في قصف استهدف قريتي نوفوسينوف وكيفتشاريفكا.