الرئيس الأذربيجاني يعبّر عن قلقه: دعواتنا الآن للرئيس رئيسي والوفد المرافق له

عبّر الرئيس الأذربيجاني الهام علييف عن قلقه البالغ إزاء الأنباء الواردة عن تحطم طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في أثناء هبوطها، وذلك بعد أن ودعه في وقت سابق من اليوم.



وقال علييف: "اليوم، بعد توديع ودي لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي، شعرنا بقلق بالغ بسبب الأنباء الواردة عن هبوط طائرة الهليكوبتر التي تقل الوفد الكبير اضطراريا في إيران".



وتابع: "دعواتنا الآن للرئيس إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له".



وأكد أن "جمهورية أذربيجان، باعتبارها دولة مجاورة وصديقة وشقيقة، مستعدة لتقديم أي مساعدة تُطلب منها".