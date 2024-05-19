حماس: نسأل الله أن يلطف بالرئيس الإيراني ووزير الخارجية

اعلن عضو المكتب السياسي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عزت الرشق، قلقه من الأنباء التي تحدثت عن تعرض مروحية رئیس الجمهوریة إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له لحادث "الهبوط الصعب" في محافظة أذربيجان الشرقية، بحسب وكالة "ارنا".



وقال الرشق : "إن قلوبنا مع الشعب الإيراني الشقيق... نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يلطف بالرئيس الإيراني ووزير الخارجية وكل من معهم".



واشارت التقارير إلى أن المروحية التي تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، تعرضت لحادث "الهبوط الصعب" في محافظة أذربيجان الشرقية.