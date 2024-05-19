خامنئي يدعو الإيرانيين لـ"عدم القلق على البلاد" بعد حادث مروحية رئيسي

دعا المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي الإيرانيين إلى "عدم القلق" على البلاد، مع استمرار البحث الأحد عن مروحية الرئيس إبراهيم رئيسي التي تعرضت لحادث في شمال غرب إيران.



وشدد خامنئي على أنه "لا ينبغي للشعب الإيراني أن يقلق، فلن يكون هناك أي خلل في عمل البلاد".



واضاف: "ندعو الله عز وجل أن يعيد رئيسنا العزيز ورفاقه بكامل صحتهم إلى أحضان الأمة".