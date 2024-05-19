قطر مستعدة لتوفير كل أشكال الدعم لإيران بعد سقوط هليكوبتر الرئيس رئيسي

أكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان أن قطر مستعدة لتقديم "كل أشكال الدعم" لجهود البحث الإيرانية بعد سقوط طائرة هليكوبتر كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اليوم الأحد.