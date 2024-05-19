السعودية تتابع "بقلق بالغ" حادث مروحية الرئيس الإيراني وتعرض المساعدة

أبدت السعودية "قلقها البالغ" إزاء الأنباء الواردة من إيران عن تعرّض مروحية كان على متنها الرئيس ابراهيم رئيسي لحادث الأحد، مؤكّدة "استعدادها لتقديم أيّ مساعدة تحتاجها الأجهزة الإيرانية".



وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان إنّ الرياض وإذ "تتابع بقلقٍ بالغ" الأنباء الواردة بشأن حادث مروحية رئيسي تؤكد "وقوفها إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة في هذه الظروف الصعبة واستعدادها لتقديم أيّ مساعدة تحتاجها الأجهزة الإيرانية".

